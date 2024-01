Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Κυνηγός: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον αγνοούμενο 31χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έρευνες για την μυστηριώδη εξαφάνιση 30χρονου κυνηγού παραμένουν άκαρπες

-



Συνεχίζεται η έρευνα στο Μεσολόγγι, για τον εντοπισμό του 31χρονου, ακόμα και σε χωράφια και εγκαταλειμμένα σπίτια, στις γύρω περιοχές. Σε βάλτους και χαράδρες μέρα και νύχτα με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και τη βοήθεια drone.

Παρά τις έρευνες όμως ο Μπάμπης Κούτσικος, που είχε έρθει από το εξωτερικό παραμονές των Χριστουγέννων, για τον γάμο ξαδέρφης του, παραμένει αγνοούμενος για 4η μέρα και η αγωνία των δικών του ανθρώπων κορυφώνεται, σε μια εξαφάνιση που καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου.

Μέσα από τους χρόνους των δραματικών γεγονότων και τους ισχυρισμούς του τελευταίου ανθρώπου που είδε τον νεαρό πριν εξαφανιστεί, φαίνεται πως έχουν προκύψει μια σειρά από ερωτήματα που πιθανότατα κρύβουν άγνωστες αλήθειες, πίσω από την εξαφάνιση.

Κομβικός για την υπόθεση φαίνεται να είναι ο ρόλος του 51χρονου κρεοπώλη, του τελευταίου ανθρώπου που είδε τον Μπάμπη καθώς ήταν αυτός που θα πήγαινε για κυνήγι με τον 31χρονο άνδρα, την περασμένη Πέμπτη.

Στο πλαίσιο αυτό οι έμπειροι αξιωματικοί των εγκληματολογικών υπηρεσιών από Αθήνα και Πάτρα που έχουν μεταβεί στο Μεσολόγγι για να συνδράμουν στις έρευνες αναζητούν απαντήσεις στα κενά που υπάρχουν από όσα έχει πει και έχει κάνει ο 51χρονος μετά την εξαφάνιση του Μπάμπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ: Πυρκαγιά σε μαιευτήριο προκάλεσε των θάνατο βρεφών

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη του φράχτη

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη