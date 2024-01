Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τι έδειξε η άρση απορρήτου του φίλου του αγνοούμενου

Τι είπαν οι δύο φίλοι στη σύντομη συνδιάλεξη και γιατί ο ένας άφησε το τηλέφωνο στο σπίτι πριν συναντηθούν.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εύρεση του 31χρονου στο Μεσολόγγι, ο οποίος αγνοείται για πέμπτη μέρα, με τις Αρχές να στρέφουν τη προσοχή τους στο κινητό τηλέφωνο του 50χρονου φίλου του, ο οποίος την Τρίτη το μεσημέρι θα οδηγηθεί στο δικαστήριο να καταθέσει.

Μάλιστα, διατάχθηκε άρση τηλεφωνικού απορρήτου, από την οποία προέκυψε ότι είχαν μια συνομιλία 12 δευτερολέπτων καθώς και ότι ο 50χρονος άφησε το κινητό το σπίτι του, ενώ πήγε να παραλάβει τον 31χρονο για να τον μεταφέρει σε σημείο συνάντησης με φίλο του που θα πήγαιναν για κυνήγι.

