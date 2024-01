Σαμοθράκη: Κλειστά τα σχολεία λόγω χιονιού

Έβρος

Τα έντονα φαινόμενα στο νησί οδήγησαν σε κλείσιμο των σχολείων και σήμερα.

Κακοκαιρία με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα κυρίως της βόρειας χώρας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα.

Η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ισχυρούς έως σχεδόν θυελλώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, που θα είναι περισσότερο αισθητή στα ανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά κυρίως της δυτικής Αττικής.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο τα σχολεία στη Σαμοθράκη λόγω χιονιού.

Ακυρώθηκε επίσης και το δρομολόγιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 9 σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς Σαμοθράκη.

