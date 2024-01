Life

Αγρίνιο: Φιλόζωοι κατά Δήμου για εγκατάλειψη των ζώων

Ποιους κινδύνους εντοπίζουν οι φιλόζωοι στην τοποθεσία συγκέντρωσης αδέσποτων ζώων του Δήμου. Τι απαντά ο Δήμος.

Τραγικές συνθήκες διαβίωσης των ζώων στην περιοχή του φράγματος του Αχελώου, όπου ο Δήμος Αγρινίου -αλλά και άλλοι όμοροι δήμοι- μεταφέρουν τα αδέσποτα σκυλιά, αφού τα περιμαζέψουν, τα στειρώσουν και τα τσιπάρουν, κατήγγειλαν πρόσφατα φιλόζωοι, τονίζοντας ότι μεγάλο μέρος αυτών τελικά χάνει τη ζωή του.

Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για ερημική τοποθεσία, όπου υπάρχει τεράστια έλλειψη τροφής για τα ζώα. Η έκταση βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την εθνική οδό Αγρινίου - Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα πολλά ζώα να πέφτουν θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, ιδίως αφού ξυπνήσουν από τη νάρκωση για τη μεταφορά τους και δυσκολεύονται να βρουν τον προσανατολισμό τους.

Επίσης, κατά τις καταγγελίες πολλά ζώα πνίγονται στο φράγμα, ενώ αρκετά έχουν χάσει τη ζωή τους από πυροβολισμό ή από δηλητηρίαση. Οι φιλόζωοι καταγγέλλουν ακόμα ότι αυτή η κατάσταση επικρατεί εδώ και τουλάχιστον έξι χρόνια, χωρίς, παρά τις συχνές διαμαρτυρίες τους, νσ έχει βελτιωθεί.

Από την πλευρά του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αγρινίου για αδέσποτα Παναγιώτης Μαρνέζος, υποστηρίζει ότι η περιοχή του Αχελώου έχει επιλεγεί μετά από αποτυχία αποχαρακτηρισμού ενός καλύτερου σημείου στην περιοχή Καστράκι. Τονίζει ακόμα ότι κάποιοι από αυτούς που διαμαρτύρονται, το κάνουν για αντιπολιτευτικούς λόγους, και υπογραμμίζει ότι οι επικριτές του έχουν φτάσει στο σημείο να πετάξουν σπιτάκια σκύλων μέσα στον Αχελώο, προκειμένου να φανεί ότι οι συνθήκες είναι χειρότερες από τις πραγματικές.

