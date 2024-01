Φθιώτιδα

Λαμία: Ισόβια για την άγρια δολοφονία της παιδοψυχιάτρου

Καταδικάστηκε και στο Εφετείο ο άνδρας που σκότωσε την παιδοψυχιάτρο μέσα στο σπίτι της.

Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κήρυξε το Εφετείο Λαμίας τον 46χρονο σήμερα τον άνδρα που με πρωτοφανή αγριότητα τα Χριστούγεννα του 2016, είχε αφαιρέσει τη ζωή της παιδοψυχιάτρου Θώμης Κουμπούρα, μέσα στο σπίτι της στη Λαμία.

Το δικαστήριο μετά και τις αγορεύσεις των δικηγόρων, απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του κατηγορουμένου του ακαταλόγιστου ή μειωμένου καταλογισμού ή εν βρασμώ ψυχικής ορμής και αποδέχτηκε ομόφωνα την κατηγορία όπως και στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο στην Άμφισσα κηρύσσοντας τον ένοχο.

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής οι συνήγοροι του 46χρονου, ζήτησαν την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου αλλά και της μεταγενέστερης καλής διαγωγής.

Ο Εισαγγελέας της έδρας, Νικήτας Θεολογίτης, όπως και στην αγόρευσή του ήταν πάλι καταπέλτης, ζητώντας να μην αναγνωρισθεί κανέναν ελαφρυντικό και να επιβληθεί η ισόβια κάθειρξη στο συγκεκριμένο άτομο που επί εφτά χρόνια παρίστανε τον εαυτό του σαν ψυχικά ασθενή.

Πράγματι, το δικαστήριο απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά και του επέβαλλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης όπως και σε πρώτο βαθμό.

Δείτε τι δήλωσαν τα αδέρφια της αδικοχαμένης παιδοψυχιάτρου Σάββας και Κώστας Κουμπούρας.

Πηγή: lamiareport.gr

