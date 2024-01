Καρδίτσα

Καρδίτσα: Καταζητούμενος για δολοφονία ο άνδρας που “απήγαγε” το παιδί του

Που και πως οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα, ο οποίος όπως προέκυψε είναι κατηζητούμενος για δολοφονία!

Οι Αρχές στην Καρδίτσα προχώρησαν στην σύλληψη του άνδρα, που κατηγορείται ότι άρπαξε το 20 μηνών παιδί του, καθώς και ότι απείλησε με μαχαίρι την πρώην σύζυγό του.

Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, χτύπησε την ίδια και την μητέρα της και ακολούθως πήρε μαζί του το παιδί, υπό την απειλή μαχαιριού.

Οι δύο γυναίκες επικοινώνησαν αμέσως με την Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε και εντόπισε τον δράστη. Βλέποντας τους αστυνομικούς, ο άνδρας άφησε το παιδί και έτρεξε να ξεφύγει από τους ένστολους.

Μετά από αναζητήσεις, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη. Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, αρπαγή, σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

