Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη – Δημογλίδου: Από την αρχή καταλάβαμε ότι πρόκειται για έγκλημα

Τι είπε για τα στοιχεία που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του συζύγου, ότι δεν έχει καμιά σχέση με την εγκληματική ενέργεια.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», υπογράμμισε πως σε ότι αφορά την τελευταία γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη, η ΕΛ.ΑΣ από την πρώτη στιγμή, όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση του θύματος, κατάλαβε ότι δεν πρόκειται απλά για μια υπόθεση αγνοούμενης αλλά κάτι κρύβεται από πίσω.

«Όλα έδειχναν ότι πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια κι έτσι συλλέξαμε τα στοιχεία που μας οδήγησαν σε δυο συλλήψεις και μια ομολογία. Σε ότι αφορά τον σύντροφο του θύματος που αρνείται την εμπλοκή του στο έγκλημα, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που διαψεύδει τους ισχυρισμούς του», ανέφερε στη συνέχεια.

Η κυρία Δημογλίδου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι το παρελθόν του συζύγου και οι καταδίκες του «χτύπησαν συναγερμό» από την πρώτη στιγμή στα στελέχη της Αστυνομίας που ανέλαβαν την υπόθεση, αλλά σε ότι αφορά το θύμα ποτέ δεν είχε υποβάλλει οποιαδήποτε καταγγελία σε βάρος του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία.

