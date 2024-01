Θεσσαλονίκη

Δολοφονία εγκύου - Θεσσαλονίκη: Σήμερα στον εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με το σχέδιο που φέρονται να είχαν καταστρώσει, ο 34χρονος, που περίμενε στο σπίτι, επιτέθηκε στη γυναίκα και την ακινητοποίησε με την απειλή μαχαιριού

Σήμερα οδηγούνται στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι δύο συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας, η σορός της οποίας βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, μια εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της.

Σε βάρος των δύο ανδρών ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Ως δράστες της δολοφονίας κρατούνται ο 39χρονος σύντροφός της και ο 34χρονος φίλος του, που σύμφωνα με την απαγγελθείσα ποινική δίωξη αντιμετωπίζουν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης, της ληστείας (όλες κατά συναυτουργία), όπως επίσης της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Η δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκε χθες το πρωί στην εισαγγελέα, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν σήμερα στον 4ο τακτικό ανακριτή, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Σύμφωνα με το σχέδιο που φέρονται να είχαν καταστρώσει, ο 34χρονος, που περίμενε στο σπίτι, επιτέθηκε στη γυναίκα και την ακινητοποίησε με την απειλή μαχαιριού. Στην συνέχεια ο σύντροφός της, την έδεσε με χειροπέδες, την φίμωσε με ταινία συσκευασίας, την μετέφερε στο υπνοδωμάτιο και εκεί της κατάφερε τρία χτυπήματα στο λαιμό με κουζινομάχαιρο. Η άτυχη γυναίκα, που ήταν έγκυος, υπέστη διατομή όλων των αγγείων και κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία.

Στη συνέχεια οι δύο άνδρες φέρονται να μετέφεραν την έγκυο μέσα σε ένα μπαούλο, σε ερημική τοποθεσία στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, την τοποθέτησαν σε σάκο και την πέταξαν. Επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος, για να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Πέταξαν το στρώμα από το κρεβάτι, που ήταν μέσα στα αίματα και τοποθέτησαν άλλο στη θέση του. Καθάρισαν το διαμέρισμα και πέταξαν σε διάφορα σημεία της Καλαμαριάς τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Από ένα δακτυλικό αποτύπωμα του 34χρονου συνεργού που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αποκαλύφθηκαν όλα. Ο άνδρας είναι σεσημασμένος, έτσι τον εντόπισαν οι αστυνομικοί.





