Μαγνησία

Σκιάθος: Θρίλερ για επιβάτες πτήσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί το αεροσκάφος υποχρεώθηκε να κάνει κύκλους γύρω από το νησί, πριν αναγκαστεί να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

-

εικόνα αρχείου

Ταλαιπωρία και ανησυχία για τους δεκάδες επιβάτες αεροπλάνου που προσπάθησε την Τρίτη να προσεγγίσει το αεροδρόμιο της Σκιάθου, χωρίς ωστόσο επιτυχία καθώς στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι που έφταναν τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το αεροσκάφος έκανε για αρκετή ώρα κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», αφού δεν μπορούσε να προσεγγίσει με ασφάλεια στον διάδρομο προσγείωσης.

Πρόκειται για το δρομολόγιο των 15.20 από την Αθήνα, το οποίο τελικά «ακυρώθηκε» στον… αέρα και το αεροσκάφος επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 18.00, με μοιραία συνέπεια να αναβληθεί και η πτήση από τη Σκιάθο προς την Αθήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Σκότωσε τον αδερφό της συζύγου του γιατί βίαζε την κόρη του από τα 9 της!

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη – Δημογλίδου: Από την αρχή καταλάβαμε ότι πρόκειται για έγκλημα

Μεταναστευτικό – Λέσβος: Ναυάγιο με νεκρούς τα ξημερώματα