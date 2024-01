Θεσσαλονίκη

Δολοφονία εγκύου: Σύντροφος και φίλος “τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο”

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν. Πότε αναμένεται η απολογία τους

Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της 41χρονης Γεωργίας από την Καλαμαριά.

Υπενθυμίζεται πως εις βάρος του συντρόφου της άτυχης γυναίκα και του 34χρονου φίλου του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης, της ληστείας (όλες κατά συναυτουργία), όπως επίσης και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, η Γεωργία έφυγε από την εργασία της και μετέβη με το σύντροφό της στο σπίτι του. Μπαίνοντας στο διαμέρισμα δέχτηκε επίθεση από τον 34χρονο, ο οποίος είχε προσυνεννοηθεί με τον σύντροφό της και ενεργούσε σύμφωνα με σχέδιο που είχαν καταστρώσει οι δυο τους. Αφού ο ίδιος την ακινητοποίησε με την απειλή μαχαιριού, στη συνέχεια ο 39χρονος φέρεται να της έδεσε τα χέρια με χειροπέδες και τη φίμωσε με ταινία συσκευασίας.

Έβαλαν μαζί τη σορό της γυναίκας σε μπαούλο και με το αυτοκίνητο του φίλου του συντρόφου της την οδήγησαν στην ερημική τοποθεσία έξω από τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου άφησαν το άψυχο σώμα της. Σημειώνεται ότι το πτώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε σε δασώδη περιοχή, όπως υπέδειξε ο φίλος του συντρόφου της.

Ο 39χρονος σύντροφος της 41χρονης, αν και φέρεται, όταν του παρουσιάστηκαν τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος του, να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ό,τι αποτελείωσε την ατυχή γυναίκα για να μην μιλήσει όταν η ληστεία που είχαν στήσει μαζί με το φίλο του προκειμένου να της αποσπάσουν χρήματα στράβωσε, στις συνέχεια όμως αρνήθηκε τα πάντα υποστήριξε ότι η γεωργία κοιμήθηκε το βράδυ στο σπίτι του και όταν την επόμενη μέρα εκείνος ξύπνησε δεν την βρήκε στο διαμέρισμα, λέγοντας μάλιστα ότι πιθανόν εκείνο το βράδυ να συνάντησε τον 34χρονο ο οποίος στη συνέχεια την σκότωσε.

Όπως έγινε γνωστό ο 39χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες και για τον βιασμό της αδελφής του. Η πράξη φαίνεται να τελέστηκε πριν το καλοκαίρι του 23, τότε υποβλήθηκε η μήνυση, είχε σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και προς τα τέλη του Δεκέμβρη, ασκήθηκε και δίωξη και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης.





















