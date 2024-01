Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Πώς συνέβη το περιστατικό το οποίο στοίχισε την ζωή ενός άνδρα στην Θεσσαλονίκη.

Τη ζωή του έχασε το βράδυ της Τετάρτης ένας 73χρονος, μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 20:00 της Τετάρτης, στον παράδρομο της Εγνατίας Οδούς, από τη Νέα Μαγνησία με κατεύθυνση την Πόντου.

Σε εκείνο το σημείο, ένας 56χρονος οδηγός ΙΧ, παρέσυρε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τον 73χρονο, o οποίος έχασε την ζωή του.

Ο 56χρονος συνελήφθη,. ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

