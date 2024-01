Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση 31χρονου: Έρευνες από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών για τον Μπάμπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα διάσταση στην έρευνα για τον 31χρονο, μετά από την εμπλοκή στις έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής.

-

Συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου αγνοούμενου στο Μεσολόγγι.

Ακριβώς λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει η υπόθεση του Μεσολογγίου, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δόθηκε εντολή από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να μεταβεί άμεσα στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, για να πραγματοποιήσουν έρευνες στο σημείο και να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συναδέλφους του Μεσολογγίου και των Πατρών, ώστε να εξιχνιάσουν σύντομα την υπόθεση.

Ορατό είναι το ενδεχόμενο η υπόθεση αυτή να παίρνει μια άλλη τροπή, δηλαδή την πιθανή τροπή της εγκληματικής ενέργειας.

Μάλιστα, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών θέλουν να εξετάσουν ιδίοις όμμασι τα σημεία, τα επίμαχα σημεία τα οποία έχουν βρεθεί, τα στίγματα και από όπου έχουν παρθεί τα ευρήματα που εστάλησαν στα εργαστήρια της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, ο 50χρονος φίλος του 31χρονου κυνηγού εξετάζεται συνεχώς από τους αστυνομικούς, με τον ίδιο να επικαλείται κενά μνήμης.