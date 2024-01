Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Τρόμος: Άνδρας κυκλοφορεί με μαχαίρι στα μαγαζιά και καταστρέφει

Τρομαγμένος ο εμπορικός κόσμος της πόλης ο οποίος δε μπορεί να νιώσει ασφάλεια μέσα στα καταστήματά του.

Τη φωτογραφία ενός άνδρα δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου και επιχειρηματίας στην πόλη Ντίνος Πασιόπουλος, λέγοντας ότι πρόκειται για άτομο που έχει προκαλέσει ζημιές στην είσοδο του καταστήματός του με μαχαίρι για 4η φορά μέσα σε μια μέρα.

Όπως αναφέρει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης aixmi-news.gr o κ. Πασιόπουλος είχε δημοσιεύσει ξανά υλικό από την κάμερα του μαγαζιού του που έδειχνε ότι ένας άνδρας ξήλωνε με μαχαίρι τις αντιολισθητικές ταινίες από την σκάλα του καταστήματος. Όπως αναφέρει, ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορεί στο Μεσολόγγι έχοντας εμφανές το μαχαίρι πάνω του και προκαλεί ζημιές.

