Ηράκλειο

Κρήτη: “Θησαύρισε” πουλώντας ναρκωτικά – Βρήκαν και όπλα στο σπίτι του

Μεγάλο χρηματικό ποσό βρέθηκε στο σπίτι Κρητικού, στο οποίο έκαναν έρευνα αστυνομικοί, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης.

Στην σύλληψη ενός άνδρα στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου προχώρησαν οι Αρχές.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του συλληφθέντα έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχε στην διάθεση της με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει συντονισμένη επιχείρηση το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου.

Όπως αποδείχθηκε, οι Αρχές βρήκαν “λαβράκι” αφού στο σπίτι του άντρα που συνελήφθη βρέθηκε σημαντική ποσότητα κοκαΐνης αλλά και σφαίρες. Παράλληλα βρέθηκε και ένα πολύ σημαντικό ποσό της τάξης των 11.000 ευρώ που προερχόταν από την πώληση των ναρκωτικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 51 γραμμάρια κάνναβης, ποσότητα κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 11.800 ευρώ φυσίγγια και ζυγαριά ακριβείας

Συνελήφθη, χθες (11.01.2024) σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, χθες (11.01.2024) το απόγευμα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού όπου βρέθηκαν και κατασχεθήκαν : 17 συσκευασίες, περιέχουσες συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 51 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες (φιξάκια) περιέχουσες συνολική ποσότητα κοκαΐνης 1 γραμμαρίου, το χρηματικό ποσό των 11.800 ευρώ, 2 μαχαίρια, 8 φυσίγγια, Ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

