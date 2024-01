Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σύλληψη 14χρονης για εκδικητική πορνογραφία με φωτογραφίες συμμαθητριών της

Πως εμπλέκεται στην υπόθεση και ένα αγόρι που πήγαινε στην ίδια τάξη, που φέρεται να δεχόταν απειλές από την κατηγορούμενη.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε δύο ανήλικους μαθητές για διακίνηση πλαστών πορνογραφικών φωτογραφιών συμμαθητριών τους. Οι δύο ανήλικοι, μία μαθήτρια και ένας μαθητής Γυμνασίου της πόλης του Ηρακλείου συνελήφθησαν για διακίνηση παιδικού πορνογραφικού υλικού. Αυτή την ώρα οι δύο 14χρονοι, απολογούνται στην ανακρίτρια.

Οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται ότι διακινούσαν, μέσω κινητών τηλεφώνων και διαδικτυακών εφαρμογών, κυρίως μέσω Instagram, στο σχολείο τους παραποιημένες πορνογραφικές φωτογραφίες δύο συμμαθητριών τους, με σκοπό την εκδίκηση. Μάλιστα, ο 14χρονος φέρεται να εξαναγκάστηκε από την επίσης συλληφθείσα συμμαθήτριά του να παραποιήσει τις φωτογραφίες, απειλώντας τον με ξυλοδαρμό.

Την υπόθεση που προκαλεί σοκ ερευνά από χθες η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, μετά από καταγγελία γονιών των θυμάτων, μαθητριών του ίδιου Γυμνασίου.

Σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί, οι δύο ανήλικοι φέρονται να χρησιμοποίησαν αναρτημένες στο Instagram φωτογραφίες των συμμαθητριών τους, με τις οποίες εμφανίζονται να έχουν διαφορές, για να τις εκδικηθούν. Μάλιστα, η 14χρονη φερόμενη ως δράστιδα κατηγορείται ότι εξανάγκασε τον συμμαθητή της, (απειλώντας τον ότι αν δεν υπακούσει θα βάλει κάποιον να τον δείρει), να παραποιήσει τις φωτογραφίες και να δημιουργήσει νέες χρησιμοποιώντας τα πρόσωπα των θυμάτων και τα σώματα άλλων γυναικών, από φωτογραφίες πορνό.

Το πορνογραφικό υλικό, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν αστυνομικές πηγές στην ΕΡΤ, διακινήθηκε από τους ανήλικους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών στους συμμαθητές τους, στο σχολείο.

Ακολούθησε η σύλληψη των δύο ανήλικων μαθητών και δύο εκ των γονιών τους για παραμέληση εποπτείας. Από την ΕΛΑΣ κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων και οι δύο ανήλικοι πέρασαν τη νύχτα στα κρατητήρια, ενώ οι γονείς τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αίσθηση προκαλούν ακόμη οι αναφορές από αρμόδιες πηγές πως τόσο οι δύο ανήλικοι συλληφθέντες όσο και οι γονείς τους εμφανίζονται να μην έχουν αντιληφθεί την σοβαρότητα του περιστατικού και την βαρύτητα του αδικήματος.

Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

