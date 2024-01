Ευρυτανία

Καρπενήσι: 23χρονη πέθανε μέσα στον ύπνο της

Πώς εντοπίστηκε η άτυχη κοπέλα στο σπίτι της. Γιατί η Αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

(εικόνα: αρχείου)

Θρήνος απλώθηκε την Παρασκευή στο Καρπενήσι, στο άκουσμα της είδησης ότι μια νέα γυναίκα 32 ετών, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Πρόκειται για νεαρή νηπιαγωγό που εργαζόταν στην πρωτεύουσα της Ευρυτανίας ως αναπληρώτρια, με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη. Η άτυχη γυναίκα δεν εμφανίσθηκε το πρωί της Παρασκευής στο σχολείο της και οι συνάδελφοί της ανησύχησαν, με αποτέλεσμα να την αναζητήσουν πρώτα τηλεφωνικά και στη συνέχεια στο σπίτι όπου έμενε.

Δυστυχώς οι φόβοι τους επιβεβαιώθηκαν με το χειρότερο τρόπο, καθώς την εντόπισαν νεκρή. Από την Αστυνομία που κλήθηκε στο σημείο αποκλείσθηκε η τέλεση εγκληματικής ενέργειας και όλα δείχνουν ότι έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια, πιθανά στον ύπνο της.

Από το ΑΤ Καρπενησίου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

