Καλοί Λιμένες: Εκατοντάδες μετανάστες αποβιβάστηκαν από σκάφος

Γυναίκες και παιδιά βρίσκονται μεταξύ των παράτυπων επιβατών, που όπως αναφέρουν οι πληροφορίες είχαν στόχο να φθάσουν στην Ιταλία, αλλά...

Στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού Ηράκλειου Κρήτης, εντοπίστηκε γύρω στις 06:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, πλοιάριο το οποίο μετέφερε 117 μετανάστες.

Το πλοιάριο έδεσε σε κολπίσκο πολύ κοντά στους Καλούς Λιμένες και οι μετανάστες βγήκαν έξω, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα υγείας, πλην ενός που τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και δέχθηκε τις φροντίδες εθελοντόων του τοπικού κλιμακίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Μεταξύ των μεταναστών, φέρεται να υπάρχουν τουλάχιστον 12 γυναίκες και παιδιά, ενώ στην συντριπτική πλειονότητα τους, οι 117 παράτυποι μετανάστες είναι νεαρής ηλικίας.

Επί τόπου έσπευσαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, του Λιμενικού Σταθμού Καλών Λιμένων και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, καθώς και της ΕΛΑΣ.

Πρόκειται, όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ πηγές του Λιμενικού, για σιδερένιο σκάφος με εξωλέμβιες μηχανές, το οποίο πιθανότατα ξεκίνησε από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία, χωρίς, ωστόσο, ακόμη να έχει επιβεβαιωθεί, καθώς η προανάκριση είναι σε εξέλιξη .

Οι μετανάστες σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναφέρουν ότι είναι εθνικότητας Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Συρίας. Οι Αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση μεταφοράς τους στο Ηράκλειο, συνοδεία στελεχών του Λιμενικού.

