Καστοριά

Καστοριά – Μεταναστευτικό: Σύλληψη δύο διακινητών (εικόνες)

Οκτώ άτομα μετέφεραν παράνομα δύο Έλληνες που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι ως διακινητές.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 40 και 38 χρόνων, για παράνομη μεταφορά οκτώ αλλοδαπών, προχώρησαν σήμερα σε περιοχή της Καστοριάς αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς και της Ομάδας Πάταξης Διασυνοριακού Εγκληματικότητας (Ο.Π.Δ.Ε.) του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, αστυνομικοί συνέλαβαν τους προαναφερόμενους άντρες, καθώς ο 40χρονος ημεδαπός, οδηγός Δ.Χ.Ε. αυτοκινήτου, λειτουργούσε ως προπομπός για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων, σε έτερο ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα το οποίο οδηγούσε ο 38χρονος ημεδαπός, ο οποίος μετέφερε παράνομα, έναντι χρηματικής αμοιβής, οκτώ αλλοδαπούς, ηλικίας από 19 και 38 ετών. Στην κατοχή ενός εκ των οκτώ αλλοδαπών βρέθηκε ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας, όπως διευκρινίζει η αστυνομία.

Συνολικά κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα (Δ.Χ.Ε. και Ι.Χ.Φ.), ισάριθμα κινητά τηλέφωνα και κάρτες sim, το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

