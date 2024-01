Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Τραυματίας από ανατροπή αυτοκινήτου (εικόνες)

Που και πως συνέβη το ατύχημα με τον τραυματισμό του οδηγού του οχήματος, που έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία, σημειώθηκε τα ξημερώματα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη Βαγγέλης Κοκολάκος, σε απευθείας σύνδεση στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα", σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 6.30, οδηγός ΙΧ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, την ώρα που ανέβαινε την προέκταση Μακρυγιάννη, χτύπησε σε παρκαρισμένο και στη συνέχεια ντεραπαρισε στη μέση του οδοστρώματος.

Ο οδηγός παρότι τραυματίας κατάφερε να απεγκλωβιστεί με τη βοήθεια υπαλλήλων καφέ, πριν φτάσουν στο σημείο διασώστες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία οδηγό στο εφημερεύουν νοσοκομείο, ενώ αστυνομικοί της τροχαιας διεξάγουν ερευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, που συνέβη σχεδόν 24 ώρες μετά από το δυστύχημα στην Θεσσαλονίκη με θύμα τον οδηγό αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε δέντρα, πινακίδες και στύλο φωτισμού.

