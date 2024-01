Φλώρινα

Κακοκαιρία – Φλώρινα: πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία τη Δευτέρα

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στη Φλώρινα τη Δευτέρα, λόγω του κρύου.

Μια ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν σήμερα Δευτέρα 15 Ιανουαρίου τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους Φλώρινας και Πρεσπών, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

