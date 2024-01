Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τα “ύποπτα” SMS, οι εμπλεκόμενοι και η αγωνία της οικογένειας (βίντεο)

Όλες οι εξελίξεις της υπόθεσης και του ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Φλαμή στο "Καλημέρα Ελλάδα" και το Γιώργο Παπαδάκη.

Για ενδέκατη συνεχή μέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31χρονου αγνοούμενου κυνηγού από την περιοχή του Μεσολογγίου, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί από τις 4 Ιανουαρίου.

Όπως εξήγησε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον Γιώργου Παπαδάκη ο δημοσιογράφος στην Πάτρα, επικεφαλής της τοπικής ενημερωτικής ιστοσελίδας flamis.gr και συνεργάτης του ΑΝΤ1 Κωνσταντίνος Φλαμής, ο δικηγόρος της οικογένειας πρόκειται τη Δευτέρα να υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου η οικογένεια να αποκτήσει δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο της δικογραφίας, δηλαδή να λάβει λεπτομερή γνώση όλων των ερευνών τις οποίες διενήργησε η αστυνομία.

Οι έρευνες, όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Φλαμής, είναι αδιάκοπες και πραγματοποιούνται σε βουνά, κοιλάδες, καλαμιές και αφανή σημεία στην ευρύτερη περιοχή, δεν έχει όμως εντοπιστεί ο κυνηγός. Παράλληλα έχει παρακολουθηθεί ψηφιακά με ακρίβεια, η κίνηση του γεωγραφικού στίγματος του κινητού τηλεφώνου του αγνοούμενου, η τελευταία θέση του οποίου εντοπίστηκε αρκετά μακριά από το Μεσολόγγι και τα σημεία τα οποία αναφέρονται στις καταθέσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν εντοπιστεί από την Αστυνομία «περίεργα» sms και κινήσεις εμπλεκομένων στην υπόθεση, καμία όμως από τις ενδείξεις αυτές, δε μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για τη στοιχειοθέτηση κατηγορίας εις βάρος προσώπου.

Χαρακτηριστική είναι η φράση της αδερφή του αγνοούμενου η οποία εκτιμα ότι «δυστυχώς τα περιθώρια να ζει έχουν σχεδόν εξαντληθεί, άρα μάλλον του έχει συμβεί κάτι κακό».

