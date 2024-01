Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία εγκύου: Η Γεωργία ήταν νεκρή όταν εστάλη το μήνυμα από το κινητό της

Η δικηγόρος της οικογένειας της 41χρονης για τη γυναικοκτονία της οποίας κατηγορούνται ο σύντροφός της και ο φίλος του.

«Η οικογένεια θα δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας κατά των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι και κατηγορούνται για δολοφονία κατά συναυτουργία», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δικηγόρος της 41χρονης εγκύου, για τη γυναικοκοκτονία της οποίας κατηγορούνται ο σύντροφός της και ο φίλος του.

Ερωτηθείσα για τη σχέση του θύματος με τον φερόμενο δράστη, η Αριάδνη Νούκα είπε πως, «σε αυτό που μέχρι τώρα συμφωνεί όλη η οικογένεια, είναι ότι, υπήρχε μία χειριστική σχέση με αυτό τον άνθρωπο που σχετιζόταν» και τόνισε ότι, «δεν συζούσαν. Η Γεωργία ζούσε με την κόρη της, τη μητέρα της και τον αδερφό της».

«Της έκανε πλύση εγκεφάλου για την προσωπικότητά του. Στην αρχή της είχε πει πως ήταν εργαζόμενος στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και του χρώσταγαν λεφτά και γι’ αυτό έφυγε», είπε και αναφερόμενη στη συμπεριφορά του μετά την εξαφάνιση και την προσπάθεια αποπροσανατολισμού των ερευνών, η δικηγόρος είπε πως, «το μήνυμα που εστάλη από το κινητό της εστάλη όταν η Γεωργία δεν βρισκόταν στη ζωή».

Έκανε, τέλος, λόγο για «σκληρή βιαιότητα», αρνούμενη να πει δημόσια τι άκουσε ο πατέρας της γυναίκας από τον τελετάρχη.

Παράσταση πολιτικής αγωγής από την οικογένεια

Δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε η οικογένεια της 41 ετών εγκύου, που δολοφονήθηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενους τον σύντροφό της κι έναν φίλο του.

Το πρωί, η συνήγορος της οικογένειας προσήλθε στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση και υπέβαλε παράσταση πολιτικής αγωγής, λαμβάνοντας αντίγραφα της δικογραφίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν το περασμένο Σάββατο στον ανακριτή, που με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα τούς έκρινε προφυλακιστέους. Ο 39χρονος σύντροφος και ο 34χρονος φίλος του διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και ληστεία (από κοινού και σε βαθμό κακουργήματος), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

