Μαγνησία

Έγκλημα - Βόλος: Ελεύθερος ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από την απολογία του υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την προφυλάκιση του.

-

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Σε κατ’ οίκον περιορισμό θα παραμείνει ο 50χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον κουνιάδο του, όταν έμαθε πως 0 33χρονος για χρόνια βίαζε την μικρότερη κόρη του δράστη της δολοφονίας.

Εισαγγελέας και ανακριτής δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την ποινική του μεταχείριση μέχρι τη δίκη και μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες θα αποφασίσει, εάν θα κρατηθεί προσωρινά ή όχι, το Δικαστικό Συμβούλιο πλημμελειοδικών.

Στην απολογία του, υποστήριξε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το θύμα, αναφέροντας μεταξύ άλλων, «Πήρα μαζί μου το όπλο, για να τον εκφοβίσω. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Ήθελα να παραδεχτεί όσα έκανε στο παιδί μου και να τον παραδώσω στις αρχές. Κινήθηκε εναντίον μου, πιαστήκαμε στα χέρια και η καραμπίνα εκπυρσοκρότησε».

Η 18χρονη κόρη του κατηγορουμένου, αποκάλυψε στον πατέρας της ότι εκτός από τον βιασμό για χρόνια, ο 33χρονος το τελευταίο διάστημα, απειλούσε να δημοσιοποιήσει βίντεο και φωτογραφίες της, που φέρεται να είχε τραβήξει κατά τη διάρκεια των ασελγών πράξεων σε βάρος της, ζητώντας της ως αντάλλαγμα χρήματα.

Η υπεράσπιση έχει ζητήσει να γίνει έλεγχος στο κινητό τηλέφωνο και στον υπολογιστή του θύματος, προκειμένου να εντοπιστούν οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τα οποία ο 33χρονος, φέρεται να εκβίαζε την 18χρονη κόρη του κατηγορούμενου.

Συμφώνα με πληροροφίες, μέχρι την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, ο 50χρονος θα φιλοξενηθεί στο σπίτι της κόρης του, στον Βόλο.

Η ανακοίνωση της απόφασης έγινε δεκτή με κλάματα και χειροκροτήματα από τους συγγενείς του 50χρονου, που βρίσκονταν στα δικαστήρια του Βόλου.

Η κατηγορια που τον βαραίνει είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος Κόσμος: “Εκτελέστηκε το ακριβότερο συμβόλαιο θανάτου”

Ξυλοδαρμός - Μέγαρα: αποσωληνώθηκε ο 4χρονος, παραμένει στην ΜΕΘ

Άρτα: 98χρονη δέχθηκε επίθεση από τον γιο της!