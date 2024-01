Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Ανατροπή σοκ για τον θάνατο 62χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αιφνίδιος θάνατος του άτυχου άντρα, είχε αποδοθεί αρχικά σε παθολογικά αίτια, όμως το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έφερε ανατροπές.

-

Σοκαριστικό υπήρξε το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών για τον θάνατο 62χρονου στην Κατούνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews.gr.

Ο άτυχος άνδρας έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες, την 7η Ιανουαρίου 2024, καταρρέοντας αιφνιδίως και από τους συγχωριανούς και οικείους του θεωρήθηκε πως απεβίωσε από κάποιο παθολογικό αίτιο.

Η απώλεια προκάλεσε θλίψη στο χωριό του Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας και ο 62χρονος κηδεύτηκε δύο μέρες αργότερα.

Είναι ωστόσο η νεκροψία-νεκροτομή που διαφώτισε τα αίτια του θανάτου. Αποφάνθηκε λοιπόν πως ο θάνατος επήλθε από πνιγμό από φαγητό.

Φέρεται άλλωστε λίγο πριν την κατάρρευση του ο εκλιπών να επισκέφθηκε κατάστημα εστίασης, παραλαμβάνοντας φαγητό το οποίο και κατανάλωσε αποχωρώντας…

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: 98χρονη δέχθηκε επίθεση από τον γιο της!

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τα “ύποπτα” SMS, οι εμπλεκόμενοι και η αγωνία της οικογένειας (βίντεο)

Έγκλημα - Βόλος: Ελεύθερος ο 50χρονος που σκότωσε τον κουνιάδο του