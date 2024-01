Ηλεία

Χείμαρρος - Ηλεία: Αγωνία για το ζευγάρι που αγνοείται (εικόνες)

Πως το ζευγάρι εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο του και δεν πρόλαβε να το εγκαταλείψει πριν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Ολονύχτιες έρευνες στην περιοχή.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Πυροσβεστών, της ΕΜΑΚ και της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του ζευγαριού που επέβαινε στο αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από χείμαρρο στην είσοδο της κοινότητας Πλουτοχωρίου του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με τo ilialive.gr, φαίνεται να επιχείρησε να διασχίσει το γεφύρι στην είσοδο του χωριού και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Τριάντα μέτρα πριν τη γέφυρα, τα νερά οδήγησαν το όχημα στην αριστερή πλευρά του δρόμου όπου σφήνωσε πάνω σε ένα κράσπεδο, με αποτέλεσμα να μην ανοίγει η πόρτα του οδηγού. Η πίεση του νερού ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε όμως ούτε την πόρτα της συνοδηγού να ανοίξει.

Άμεσα ζήτησαν βοήθεια και μεγάλα οχήματα του δήμου ξεκίνησαν για το σημείο. Ωστόσο, το κράσπεδο δεν άντεξε την πίεση, έσπασε και το αυτοκίνητο έπεσε στον χείμαρρο. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο αγνοούμενοι είναι κάτοικοι του Πλουτοχωρίου ιδιαίτερα γνωστοί και αγαπητοί στην περιοχή τους.

Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολλοί κάτοικοι του Πλουτοχωρίου.

Η περιοχή έχει πλημμυρίσει χωρίς όμως να κινδυνεύει το χωριό, αλλά έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά γεγονός που κάνει δύσκολη την προσέγγιση των οχημάτων Πυροσβεστικής και συνεργείων του Δήμου.

Από την κακοκαιρία έχουν προκληθεί ζημιές στις αγροτικές περιουσίες των κατοίκων, ενώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε άλλες υποδομές του Δήμου.

