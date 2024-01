Ημαθία

Παιδοκτονία στην Ημαθία - Μητέρα βρέφους: Τράβηξα σε βίντεο πώς σκότωσα τον βρικόλακα

"Ένιωσα πως όταν το σκότωσα λύθηκαν τα μάγια", φέρεται να είπε η μητέρα που σκότωσε το 6μηνών βρέφος της στην Ημαθία.

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες στην υπόθεση παιδοκτονίας του βρέφους στο Μακροχώρι Ημαθίας από τα χέρια της ίδιας του της μητέρας. Η μητέρα που φέρεται να σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της, περιέγραψε στην κατάθεσή της, το πώς έφτασε μέχρι το ειδεχθές έγκλημα.

«Πήρα τα παιδιά και πήγα σπίτι. Έβαλα τα κορίτσια να δουν τηλεόραση. Ο μικρός το προηγούμενο βράδυ δεν ηρεμούσε και κάτι άσχημο του συνέβαινε. Επειδή ήταν νηστικός, του ετοίμασα γάλα αλλά δεν το έπινε. Προσπάθησα να το δώσω σιγά – σιγά αλλά δεν το έπινε. Τον πίεσα να το πιει. Το ήπιε τελικά αλλά ήθελα να του δώσω κι άλλο. Ήρθαν και οι αδελφές του να δουν τι κάνει το παιδί. Τρόμαξαν αλλά τους είπα ότι δεν είναι ο αδερφός σας, είναι βρικόλακας» είπε αρχικά σύμφωνα με το Mega, η παιδοκτόνος στην κατάθεσή της.

«Ξέρω ότι σκότωσα το παιδί μου αλλά δεν ήταν το παιδί μου εκείνη την ώρα αλλά κάτι άλλο. Έβλεπα ότι δεν έπινε το γάλα και άρχισα να γίνομαι βίαιη. Πίεσα με τα γόνατά μου την κοιλιά του. Δεν θυμάμαι να έκανα κάτι άλλο. Πήρα το κινητό μου και τράβηξα ένα βίντεο για να υπάρχει το ντοκουμέντο ότι σκότωσα τον βρικόλακα. Πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και μετά την αδερφή μου για να έρθουν σπίτι να τους δείξω κάτι. Τους έλεγα “αν του δώσετε αίμα θα γίνει καλά”. Μετά την πράξη μου ήταν σαν να λύθηκαν τα μάγια. Βασανίζομαι όλες αυτές τις ημέρες» συγκλονίζει.

«Δεν είχα βοήθεια από τους γονείς μου. Εκείνοι βοηθούσαν την αδερφή μου. Οι γονείς μου αν και λένε ότι με αγαπούν ήταν καταπιεστικοί απέναντί μου. Έφυγα από το σπίτι όταν αρραβωνιάστηκα. Έκανα το πρώτο μου παιδί το 2017. Πάντα ήθελα να κάνω οικογένεια και παιδιά επειδή προέρχομαι από πολύτεκνη οικογένεια» ανέφερε.

Όσον αφορά τη διακοπή φαρμακευτικής αγωγής που φέρεται να επιδείνωσε την κατάστασή της, είπε: «Πήρα αγωγή για 6 μήνες και όταν σταμάτησα υποτροπίασα και σε αυτό συνέβαλε και η συμπεριφορά του πρώτου μου συζύγου. Ήταν εξυβριστικός και κακοποιητικός. Δεν σκέφτηκα όμως να τον καταγγείλω. Έπαιρνα ενέσιμη θεραπεία μια φορά το μήνα. Τον δεύτερο σύζυγο τον γνώρισα τον Μάιο. Ήθελε οικογένεια και παιδιά αλλά όχι εμένα. Ήταν και εκείνος κακοποιητικός και με είχε χτυπήσει όταν ήμουν έγκυος. Τον Σεπτέμβριο με χτύπησε στο πρόσωπο και έπαθα διάτρηση τυμπάνου. Έσπερνε διχόνοιες στα παιδιά μου. Δεν είχε ιδιαίτερο δέσιμο ούτε με τον γιο του. Κυρίως, η μάνα του με βοηθούσε. Ήταν αδιάφορος. Δεν ερχόταν να δει το παιδί».

«Το τελευταίο διάστημα έβλεπα πράγματα υπερφυσικά, έβλεπα τα 3 μου παιδιά με άλλα μάτια, πολύ πονηρά λες και ήταν κάτι μέσα τους. Εκεί που κοιμόμασταν χοροπηδούσε το κρεβάτι. Τα έλεγα στους γονείς μου αλλά δεν με πίστευαν. Μου έλεγαν να πάω σε ψυχίατρο γιατί δεν με καταλάβαιναν με αυτά που έλεγα» είπε η 37χρονη.

«Δεν κοιμόμουν και άρχισα να βλέπω πράγματα που οι άλλοι δεν αντιλαμβάνονταν. Καθόμασταν και τρώγαμε και εγώ έβλεπα σκιές πάνω από τα κεφάλια τους σε σχήμα λύκου ή κουνελιού, μια μαγκούρα μεγάλη και μικρή. Έβλεπα γενικά αντικείμενα λες και ήταν σημάδια, λες και κάποιος τα τοποθετούσε με τέτοιο τρόπο για να μας έχει δεμένους. Όταν το πάθαινα αυτό πήγαινα αμέσως εκκλησία. Ένιωθα πως κάποιος με κυνηγούσε και γενικά ένιωθα το κακό. Νοσηλεύτηκα στην ψυχιατρική κλινική αλλά τους φοβόμουν γιατί δεν μου άρεσε το βλέμμα τους».

Πριν από λίγες ημέρες, είχε μιλήσει στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 ο πατέρας του βρέφους ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως η συμπεριφορά της γυναίκας ήταν κακοποιητική προς τον ίδιο. Τόνισε ακόμη πως εκείνος δεν ήξερε για τις διαταραχές της, και επέρριψε ευθύνες στους γονείς της τονίζοντας πως "αντίθετα με εμένα, οι γονείς της ήξεραν πολύ καλά τις διαταραχές της και τη συμπεριφορά της, και τις έκρυψαν από εμένα και από όλους από την πρώτη στιγμή εκθέτοντας το παιδί μου σε κίνδυνο".





