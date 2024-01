Ηράκλειο

Ηράκλειο: Έγραψε στο Instagram ότι θα αυτοκτονήσει και...

Ένας 25χρονος έκανε ανάρτηση στο Instagram ότι έχει σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του τα μεσάνυχτα...

-

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε χθες το βράδυ εξαιτίας μίας πληροφορίας πως ένας νέος άνθρωπος είχε σκοπό να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν περίπου στη 1 μετά τα μεσάνυχτα όταν ένας 25χρονος με ανάρτησή του στο instagram αναφέρει πως έχει σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του.

Την ανάρτησή του είδε ένας φίλος του και πήρε έντρομος τηλέφωνο στην αστυνομία ενημερώνοντας για τις προθέσεις του κολλητού του.

Ο αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία κινήθηκε άμεσα και αφού είδε την ανάρτηση βρήκε τα στοιχεία του 25χρονου και τον τηλεφώνησε ενώ έδωσε σήμα και στους ένστολους που βρισκόταν σε περιπολία.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 25χρονος απάντησε στην κλήση του και φαίνεται να ήταν σε κατάσταση σύγχυσης και απελπισίας. Ο αστυνομικός του έπιασε τη κουβέντα και διαπίστωσε πως περπατούσε στο κέντρο της πόλης. Με έξυπνο τρόπο έμαθε ακριβώς που βρισκόταν και ειδοποίησε τους αστυνομικούς που βρισκόταν σε περιπολία.

Μισή ώρα μετά ο 25χρονος εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται στην Ψυχιατρική κλινική.

Πηγή: cretapost.gr

