Ρόδος: Κάρφωσε σουγιά στην κοιλιά της, αφού άφησε “μήνυμα” για την γιαγιά της

Τι είπε η γυναίκα στην μητέρα της λίγο πριν προσπαθήσει να βάλει τέλος στην ζωή της.

Τέλος στη ζωή της θέλησε να θέσει μια 37χρονη ημεδαπή, καρφώνοντας έναν σουγιά στην κοιλιά της η οποία ευτυχώς νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου!

Ειδικότερα το μεσημέρι της Τρίτης 16 Ιανουαρίου λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, η 37χρονη ενημέρωσε τη μητέρα της τηλεφωνικά ότι αγαπάει τη γιαγιά της και στη συνέχεια διέκοψε την τηλεφωνική επικοινωνία.

Η μητέρα της, αντιλαμβανόμενη ότι κάτι δεν πάει καλά, κατευθύνθηκε άμεσα στο σπίτι της κόρης της, στην πόλη της Ρόδου, όπου την εντόπισε αιμόφυρτη με ένα αναδιπλούμενο σουγιά συνολικού μήκους 10 εκατοστών και με μήκος λάμας 7 εκατοστών καρφωμένο στην κοιλιά της. Αμέσως κάλεσε το ΕΚΑΒ και μέσα σε δύο λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες με μοτοσυκλέτα οι οποίοι άμεσα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες . Στη συνέχεια, ο διασώστης ενημέρωσε ότι είναι επείγον η 37χρονη να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Αφού μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με τον σουγιά καρφωμένο στην κοιλιακή χώρα, μπήκε άμεσα στο χειρουργικό τμήμα όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεσή και για την αποκατάσταση των τραυμάτων. Η 37χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, στο Νοσοκομείο της Ρόδου.

Σε επόμενο χρόνο, κατασχέθηκε το αιχμηρό αντικείμενο και με εντολή της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών μετά την χειρουργική κλινική θα μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική για ψυχιατρική εκτίμηση.

Από την μέχρι τώρα προανάκριση προκύπτει ότι η 37χρονη αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, έχει διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ υπήρξε στο παρελθόν και χρήστης ναρκωτικών ουσιών.