Διαρροή αερίου σε φούρνο: Στην ΜΕΘ ο ιδιοκτήτης - “Ένα λεπτό μετά, δεν θα ζούσε” (βίντεο)

Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του. Πως είναι ο φίλος που πήγε να τον δει και επίσης βρέθηκε ημιλιπόθυμος. Που οφείλεται η διαρροή του μονοξειδίου του άνθρακα.

«»Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη η Ελένη Καλλίδου, ιδιοκτήτρια του φούρνου στον οποίο σημειώθηκε διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα το πρωί της Τετάρτης, λόγω της οποίας έχασαν τις αισθήσεις τους ο σύζυγος της, που είχε πάει τα ξημερώματα στον φούρνο και ένας φίλος του, που πέρασε για να τον δει.

Όπως είπε η κ. Καλλίδου, ο άνδρας της «μπαίνοντας στο εργαστήριο δεν αντελήφθη την διαρροή και αργότερα έχασε τις αισθήσεις του. Πέρασε την σημερινή νύχτα προληπτικά στην ΜΕΘ, στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς εισέπνευσε μονοξείδιο του άνθρακα. Χθες για τρεις ώρες μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο, στον «Άγιο Παύλο» για οξυγονοθεραπεία».

«Ο προμηθευτής που μας φέρνει άλευρα, μπήκε τα ξημερώματα στον φούρνο και βρήκε τον άνδρα μου πεσμένο κάτω, στην κυριολεξία μισοπεθαμένο. Στο νοσοκομείο μας είπαν ότι “ήταν θέμα λεπτού” (ενν. να χάσει την ζωή του) και ότι “τον προλάβαμε οριακά”».

Σε ότι αφορά το δεύτερο άτομο που βρέθηκε επίσης ημιλιπόθυμο και αρχικώς αναφερόταν ως εργαζόμενος στον φούρνο, η κ. Καλλίδου ανέφερε ότι «ήρθε ένας φίλος του, με τα ρούχα της δουλειάς, για να πάει να δουλέψει μετά και είχε φέρει και καφέδες, ήρθε να πάρει τυρόπιτες για να πάει στην δουλειά του. Εκείνος είναι σε καλύτερη κατάσταση».

Υπάρχει μια καμινάδα από τον λέβητα που φεύγει το μονοξείδιο του άνθρακα προς τα πάνω, αλλά χθες επέστρεψε στον χώρο του εργαστηρίου. Το κατάστημα έκλεισε,. πρέπει να γίνουν έλεγχοι από μηχανολόγο-μηχανικό και εργασίες. Προέχει φυσικά η υγεία του άνδρα μου»





