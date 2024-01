Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης “έβγαλε” μαχαίρι όταν έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 36χρονου μετά από έρευνα των Αρχών.

Ένας 36χρονος συνελήφθη, όταν, ύστερα από διάρρηξη που έκανε χθες το πρωί σε κατάστημα με ρούχα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του, τον οποίο απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να συγκρατήσει τα κλοπιμαία του και να διαφύγει.

Αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τον ακινητοποίησαν, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι νωρίτερα είχε διαρρήξει δύο αρτοζαχαροπλαστεία, από τα οποία αφαίρεσε συνολικά 500 ευρώ, και επιχείρησε να διαρρήξει ένα ακόμη κατάστημα (υγειονομικού ενδιαφέροντος).

Στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, περιλαίμιο και τα χρήματα. Ο 39χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, οδηγείται στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών οδήγησε στη σύλληψη δράστη που ενέχεται σε περιπτώσεις ληστείας, κλοπής, απόπειρας κλοπής και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Πρόκειται για 36χρονο αλλοδαπό, ο οποίος πρώτες πρωινές ώρες χθες (18-01-2024), αφού διέρρηξε εμπορικό κατάστημα στην περιοχή της Τούμπας, αφαίρεσε από το εσωτερικό του εμπορεύματα, πλην όμως έγινε αντιληπτός και στην προσπάθειά του να διατηρήσει στην κατοχή του τα κλοπιμαία, απείλησε τον ιδιοκτήτη με αιχμηρό αντικείμενο.

Άμεσα προστρέξαντες αστυνομικοί που βρίσκονταν πλησίον τον ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα τα οποία και αποδόθηκαν στο σύνολό τους στο νόμιμο κάτοχό τους. Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας προέκυψε ότι, ο προαναφερόμενος άντρας, νωρίτερα την ίδια ημέρα, αποπειράθηκε να διαρρήξει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και διέρρηξε δύο αρτοζαχαροπλαστεία απ’ όπου αφαίρεσε χρηματικά ποσά, τα οποία αφού βρέθηκαν στην κατοχή του, αποδόθηκαν και αυτά στους νόμιμους κατόχους τους.

Κατασχέθηκαν τρία διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, περιλαίμιο και χρηματικό ποσό, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα" αναφέρει η ανακοίνωση.

