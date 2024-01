Αιτωλοακαρνανία

Εξαφάνιση – Μεσολόγγι: Οι έρευνες των συγγενών και η έκκληση της αδερφής του Μπάμπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έκκληση της αδερφής του 31χρονου για τον εντοπισμό του Μπάμπη. Αδιάκοπες οι έρευνες.

-

Συγγενείς και φίλοι του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του, στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, ελπίζοντας να μπει τέλος στο μαρτύριό τους, που διανύει την 15η ημέρα.

Η αδερφή του αγνοούμενου απηύθυνε νέα έκκληση, μέσω ανάρτησής της στο Facebook, όπου έγραψε:

«Κάνω έκκληση πάλι μετά την κατηγορία για τον χασάπη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά του αδερφού Μπάμπη Κούτσικου να μιλήσετε. Αποκλείεται να μην ξέρει κανείς πέρα από τον χασάπη ,πού είναι ο άνθρωπος μας. Ακόμα και οι οικείοι του αν ξέρετε κάτι σας παρακαλώ ΜΙΛΗΣΤΕ να τον βρούμε για να τελέσουμε την κηδεία του και να ηρεμήσει η ψυχή του. Έχετε και εσείς παιδιά και αδέρφια, απαλύνετε τον πόνο μας», γράφει στην ιστοσελίδα της στο Facebook η Χριστίνα.

Την ίδια ώρα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 50χρονο κρεοπώλη, ο οποίος αρνείται τα όσα του αποδίδονται, χωρίς όμως να έχει να μπορέσει να πείσει τις Αρχές ότι δεν είναι αυτός ο βασικός ύποπτος. Ο κατηγορούμενους έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Τρία ακόμα άτομα που προσήχθησαν την Πέμπτη για συμπληρωματικές καταθέσεις, αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Superleague: Οι “μάχες” της 19ης αγωνιστικής

Μανόλης Πατεράκης: Θρήνος για τον γιατρό από το Ηράκλειο

Γάζα: Οι σφοδρές μάχες… εξαπλώνονται ως την Ερυθρά Θάλασσα (εικόνες)