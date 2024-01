Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκαναν παράνομες ανασκαφές για να βρουν χρυσές λίρες

Πώς και πού τους εντόπισαν οι Αρχές.

Συνελήφθησαν από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επτά άτομα για παράνομες ανασκαφές στην περιοχή της Διαλογής.

Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας από 21 έως 41 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κορδελιού-Ευόσμου για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι εντοπίσθηκαν χθες τα ξημερώματα εντός αγροτεμαχίου, να ενεργούν ανασκαφές προς ανεύρεση χρυσών λιρών χωρίς τη σχετική άδεια και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν σκαπτικά εργαλεία (τσάπα, φτυάρι και αξίνα), τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

