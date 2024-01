Δράμα

Νέες Φυλακές Δράμας - Νικολακόπουλος: Στόχος μας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υφυπουργός Προστασίας Πολίτη, επισκεπτόμενος το νέο σωφρονιστικό κατάατημα στον Νικόδημο Δράμας.

-

Το νέο σωφρονιστικό κατάστημα στον Νικηφόρο Δράμας επισκέφθηκε την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ανδρέας Νικολακόπουλος. Συνοδευόμενος από τον βουλευτή Δράμας της ΝΔ Δημήτρη Κυριαζίδη, ο κ. Νικολακόπουλος ξεναγήθηκε από τον διευθυντή του καταστήματος στις καινούργιες εγκαταστάσεις των φυλακών και ενημερώθηκε για ζητήματα ασφάλειας και καθημερινής διαβίωσης κρατουμένων και προσωπικού.

«Πρόκειται για μία φυλακή σύγχρονων προδιαγραφών, όπως αρμόζει σε ευρωπαϊκή χώρα, και είμαστε πολύ περήφανοι που επί κυβερνήσεως ΝΔ ξεκίνησε τη λειτουργία της», τόνισε, σε δηλώσεις του, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, επισημαίνοντας: «Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να αναμορφώσουμε τον σωφρονιστικό χάρτη της χώρας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στόχοι που τέθηκαν εξ' αρχής από την ηγεσία του υπουργείου είναι η βελτίωση των συνθηκών κράτησης στο σύνολο των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας και η διαχείριση του υπερπληθυσμού τους, η ενίσχυση του προσωπικού, των υπηρεσιών υγείας, της μετα-σωφρονιστικής μέριμνας και των διαδικασιών εκπαίδευσης και επανένταξης των κρατουμένων. «Κι όλα αυτά, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών και την κατασκευή νέων, σύμφωνα με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και καλές πρακτικές», πρόσθεσε ο κ. Νικολακόπουλος.

Όπως έγινε γνωστό, στις φυλακές της Δράμας -συνολικής χωρητικότητας 600 κρατουμένων- μεταφέρθηκαν, ήδη, οι πρώτοι 38 κρατούμενοι, κυρίως από τα καταστήματα Νιγρίτας Σερρών και Κομοτηνής Ροδόπης, ενώ σταδιακά αναμένεται να καλυφθούν οι θέσεις και να διαμορφωθούν όλες οι προϋποθέσεις ασφαλείας, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα να φιλοξενήσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων.

Στη συνέχεια της επίσκεψής του στην περιοχή, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη επισκέφθηκε την Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας, όπου ενημερώθηκε για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. «Δουλεύουμε, ήδη, σκληρά, ως νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου, για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ρόλου του Έλληνα αστυνομικού, αλλά και την άμεση εγκαθίδρυση στην κοινωνία του αισθήματος της ασφάλειας, ως θεμελιώδους δικαιώματος. Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τους πολίτες», σημείωσε ο κ. Νικολακόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια - Ζαχαράκη: Χωρίς τον γάμο τι θα λέμε, τον κηδεμόνα επίτροπο και όχι γονέα; (βίντεο)

Κακοκαιρία - Θεσσαλονίκη: Υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες

ΕΣΥ - Τούλης: Υπάρχουν νοσοκομεία χωρίς παθολόγο (βίντεο)