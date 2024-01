Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σε λαϊκή αγορά να προσπαθεί να “πασάρει” λαθραία τσιγάρα

Τι βρήκαν οι Αρχές ότι έκρυβε ο 56χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη.

Στη σύλληψη ενός 56χρονου ημεδαπού προέβησαν, τις πρωινές ώρες σήμερα, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης για παράβαση του ν. 2960/01 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας” και του ν. 4678/2020 ¨Περί όπλων¨.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκε ο 56χρονος σε λαϊκή αγορά επί της οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, να προβαίνει σε άγρα πελατών για τη πώληση λαθραίων τσιγάρων, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν δύο μαύρες πλαστικές σακούλες οι οποίες περιείχαν συνολικά δώδεκα πακέτα λαθραία τσιγάρα διαφόρων επωνυμιών, τις οποίες είχε αποκρύψει σε παρακείμενο σημείο.

Σε έλεγχο που ακολούθησε εντός του οχήματος του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στο χώρο των αποσκευών διακόσια ενενήντα δύο πακέτα λαθραία τσιγάρα διαφόρων επωνυμιών, είκοσι μία συσκευασίες λαθραίου καπνού μεικτού βάρους 50 γραμμαρίων έκαστην και μία πτυσσόμενη ράβδος χειρός.

Ακολούθησε νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του ημεδαπού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τριακόσια ογδόντα πακέτα λαθραία τσιγάρα διαφόρων επωνυμιών,

Ένα πιστόλι κρότου διαμ. 9 mm μετά επτά αβολιδωτών φυσιγγίων,

Ένα δίκαννο αεροβόλο διαμ. 9 mm,

Δύο γεμιστήρες για καραμπίνα εκ των οποίων η πρώτη χωρητικότητας τεσσάρων φυσιγγίων και η δεύτερη δέκα φυσιγγίων,

Μία γεμιστήρα για καραμπίνα των τεσσάρων φυσιγγίων διαμ. 12 cal.,

Μία κενή γεμιστήρα για πιστόλι κρότου χωρητικότητας δεκαοκτώ φυσιγγίων,

Μία ηλεκτρονική διόπτρα για καραμπίνα,

Εξήντα έξι φυσίγγια για καραμπίνα διαμ. 36 cal.,

Έξι φυσίγγια διαμ. 36 cal. και

Σαράντα φυσίγγια 12 cal.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν επίσης το κινητό τηλέφωνο και το Ι.Χ.Ε. όχημα του 56χρονου ως μέσο διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων, ενώ όλα τα κατασχεθέντα καπνικά προϊόντα δεν έφεραν την ένσημη ταινία του ειδικού φόρου κατανάλωσης και πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Θεσσαλονίκης.

