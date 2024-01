Μαγνησία

Βόλος: Επίθεση σε ανήλικο για μια...προσπέραση

Επίθεση σε ένα ανήλικο φέρεται να έκανε ένας 42χρονος με αφορμή μια προσπέραση.

Έναν ανήλικο μαθητή χτύπησε 42χρονος στον Βόλο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Η επίθεση συνέβη στην περιοχή “Φυτόκο” στη Νέα Ιωνία, όπως αναφέρθηκε στις αρχές. Ο ανήλικος υπέστη σκληρή επίθεση από τον 42χρονο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα, και η υπόθεση έχει ήδη καταγγελθεί στην αστυνομία.

Η αφορμή για το πρωτοφανές επεισόδιο προέκυψε από την επικίνδυνη προσπέραση που πραγματοποίησε ο 42χρονος με το αυτοκίνητό του. Αυτή η επικίνδυνη κίνηση έθεσε σε κίνδυνο τον 16χρονο που οδηγούσε δίκυκλο στην απέναντι λωρίδα, με τον 42χρονο να διακινδυνεύει την πιθανότητα συγκρούσης με αυτόν.

Το νεαρό παιδί, τρομαγμένο, φαίνεται πως έκανε νόημα στον 42χρονο για να είναι πιο προσεκτικός. Αντί να λάβει υπόψη του την συμβουλή, ο 42χρονος αντέδρασε με οργή, οδηγώντας στον ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό του ανήλικου παιδιού.

