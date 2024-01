Εύβοια

Έγκλημα στη Χαλκίδα: Προθεσμία έλαβε η 39χρονη

Πότε αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών και πώς ήταν μέχρι στιγμής η συμπεριφορά της μπροστά στην Αστυνομία.

Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα λίγο μετά τις 10:00 η 39χρονη που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 43χρονο ξυλουργό στην Χαλκίδα. Η 39χρονη ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου.

Η 39χρονη κρατείτο από χθες στην Ασφάλεια Χαλκίδας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεν έχει πει τίποτα στους αστυνομικούς ενώ οι τελευταίοι επισημαίνουν πως δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Φαίνεται χαμένη στον κόσμο της και σε σοκ. Το μόνο που ρώτησε κάποια στιγμή είναι αν έχουν πει κάτι τα δύο ανήλικα παιδιά της. Ο σύζυγός της, με τον οποίο το θύμα ήταν «κολλητοί» φίλοι από το ίδιο χωριό την επισκέφθηκε στο τμήμα όπου κρατείται.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 43χρονος ήταν ξυλουργός στο επάγγελμα και έφευγε κάθε μέρα νωρίς για να πάει στη δουλειά του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08.00 το πρωί σε κεντρική οδό της Χαλκίδας κοντά στο 4ο Γυμνάσιο.

Τον 43χρονο πλησίασε στη μέση του δρόμου η 39χρονη γυναίκα όπου και διαπληκτίστηκαν έντονα στη μέση του δρόμου. Τότε επάνω στον καυγά, φέρεται να έβγαλε ένα μαχαίρι και επέφερε πολλές μαχαιριές στο στήθος του 43χρονου που ήταν μοιραίες.

Από τις Αρχές διερευνώνται τα κίνητρα του εγκλήματος, ενώ στελέχη της Ασφάλειας βρίσκονται στο σημείο για την συλλογή στοιχείων.

