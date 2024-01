Αιτωλοακαρνανία

Εξαφάνιση - Μεσολόγγι: Σε “κλοιό” συγγενών η απολογία του κρεοπώλη (βίντεο)

Συγκλονιστικές οι σκηνές έξω από τα δικαστήρια με πλήθος κόσμου να φωνάζει και να ζητά να μάθει "πού είναι ο Μπάμπης".

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή ο 50χρονος κρεοπώλης, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας στην υπόθεση του Μπάμπη Κούτσικου. Την ίδια ώρα, οι έρευνες στο Μεσολόγγι για τον 31χρονου, που αγνοείται από τις 4 Ιανουαρίου, παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Για 18η ημέρα, οι Αρχές, οι συγγενείς και οι φίλοι του αγνοούμενου, με τη βοήθεια εθελοντικών ομάδων, «χτενίζουν» σημεία της λιμνοθάλασσας και βάλτους της περιοχής, προσπαθώντας να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του.

Σημειώνεται, ότι στο Μεσολόγγι ήδη επιχειρεί ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος για τον εντοπισμό ανθρώπινων υπολειμμάτων, ακόμη και σε βάθος πολλών μέτρων. Το μεσημέρι της Κυριακής σήμανε συναγερμός καθώς φέρεται να μύρισε κάτι σε συγκεκριμένο σημείο της λιμνοθάλασσας. Ο χειριστής του ενημέρωσε αμέσως τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής, που βρισκόταν στο σημείο, ώστε να σηκώσει drone και να το ελέγξει.

«Να με κοιτάξει στα μάτια, να μου πει πού είναι το παιδί»

Εν τω μεταξύ, συγκλονιστικές είναι οι σκηνές, που διαδραματίζονται έξω από το δικαστικό μέγαρο του Μεσολογγίου, όπου έχει οδηγηθεί ο 50χρονος κρεοπώλης προκειμένου να απολογηθεί για την εξαφάνιση του 31χρονου.

Αρκετός κόσμος έχει συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο και ζητά από τον φερόμενο ως δράστη να αποκαλύψει που έχει κρύψει το σορό του. «Πού είναι ο Μπάμπης;», φωνάζουν όλοι, ενώ για άλλη μια φορά η μητέρα και οι αδερφές του νεαρού άντρα συντετριμμένες ζητούν δικαίωση.

«Ήθελα να τον δω, να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει πού είναι το παιδί», έχει δηλώνει η μητέρα του αγνοουμένου.

