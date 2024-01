Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι - Μπάμπης: Βρέθηκε η σορός του 31χρονου

Τραγική είναι η κατάληξη της υπόθεσης της εξαφάνισης του 31χρονου.

Τηλεφώνημα με την είδηση ότι βρέθηκε νεκρός ο γιος της Μπάμπης Κούτσικος έλαβε η μητέρα του αγνοούμενου στο Μεσολόγγι τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Η ώρα που έχει λάβει το τηλεφώνημα η συντετριμμένη μητέρα, συμπίπτει με την ώρα εσπευσμένης άφιξης σειράς οχημάτων των αρχών (πυροσβεστικών και της ασφάλειας) σε σημείο όπου αντέδρασε γαυγίζοντας την Κυριακή, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανεύρεσης ανθρώπινων υπολειμμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για όχθη της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στο ύψους «Ευαγγελίστρια» του Κάμπου Ευηνοχωρίου, στο ύψος δηλαδή του Παρατηρητηρίου Κλείσοβας.

Το σημείο είναι γεμάτο λάσπη και ο,τιδήποτε βυθιστεί στα στάσιμα νερά είναι εύκολο να γίνει αόρατο και να εντοπίζεται πολύ δύσκολα.

Σύμφωνα με τια αστυνομικές πηγές η σορός βρέθηκε μπρούμυτη σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα σε καλαμιές στο βάλτο της Λιμνοθάλασσας. Αμέσως ειδοποιήθηκε στέλεχος της κατά τόπον αρμόδιας Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών το οποίο παρήγγειλε, η σορός να μη μετακινηθεί ούτε χιλιοστό, προκειμένου να ασκήσει επαρκώς τα καθήκοντά του και να βγάλει ευσταθή συμπεράσματα για το τι προηγήθηκε.

