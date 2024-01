Μεσσηνία

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος συνοδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε ποτάμι

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανετράπη και έπεσε σε παρακείμενο ποτάμι. Από το όχημα ανασύρθηκαν και τραυματίες.

Ενας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα μεσάνυχτα στον δρόμο Κυπαρισσια - Φιλιατρά.

Γύρω στα μεσάνυχτα, κάτω από ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός ενός αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε σε παρακείμενο ποτάμι, στο 7ο χλμ του δρόμου Κυπαρισσία - Φιλιατρά, στο ύψος της Φαρακλάδας.

Νεκρός ανασύρθηκε ο 25χρονος συνοδηγός, ενώ ο οδηγός και ακόμα ένα άτομο τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και έπειτα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

