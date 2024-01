Οικονομία

Αχαΐα - Αγρότες: Σε μπλόκα προχωρούν οι παραγωγοί της περιοχής

Ποια σημεία αυτοκινητόδρομων θα αποκλειστούν. Ποια τα αιτήματα των Αγορτικών Συλλόγων της περιοχής.

Σε κινητοποιήσεις με μπλόκα προχωρούν από την Τρίτη οι αγροτικοί παραγωγοί στην Αχαΐα. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος Ντρίνιας» θα προχωρήσει σε μπλόκο στη Γέφυρα Σελινούντα, με επίκεντρο της διαμαρτυρίας την ακρίβεια, τις μειώσεις στις επιδοτήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Μποδιώτης δήλωσε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Peloponnisos FM»: «Ξεκινάμε τις δράσεις μας με την κίνηση διαμαρτυρίας στη Γέφυρα Σελινούντα και είμαστε μπροστά σε έναν κύκλο κινητοποιήσεων πανελλαδικού χαρακτήρα». Οι αγρότες της Αιγιάλειας ζητούν οικονομική επιχορήγηση λόγω της μειωμένης παραγωγής στα πιο πολλά προϊόντα, λόγω καιρικών φαινομένων και ασθενειών που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, καθώς και επιχορήγηση για το ελαιόλαδο.

Εξάλλου ο Αγροτικός Σύλλογος Ερυμάνθου προχωρά κι εκείνος σε κινητοποιήσεις. Με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι έχει προγραμματίσει Γενικές Συνελεύσεις για να παρθούν αποφάσεις κινητοποιήσεων. Η πρώτη θα γίνει στο Φαρραί την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου στις 20.00 και η επόμενη στο Σταυροδρόμι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου στις 20.00 «Τώρα να συντονιστούμε με τους αγρότες της χώρας μας, που ξεσηκώνονται με το κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση» κατέληξε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ωλενίας Αλέκος Θανόπουλος, δήλωσε στην ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών pelop.gr : «Θα κάνουμε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, όμως ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια μέρα. Θα έχουμε γενική συνέλευση και στο τέλος της εβδομάδας θα πάρουμε αποφάσεις».

