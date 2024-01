Ηράκλειο

Ηράκλειο: πρόστιμο και κακουργηματική δίωξη στους ζωοκλέφτες που κρέμασαν σκύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο δράστες, κακοποίησαν θανάσιμα τον σκύλο και βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύ πρόστιμο και δίωξη για κακούργημα.

-

(εικόνα αρχείου)

Αντιμέτωποι με βαρύ πρόστιμο αλλά και κακουργηματική δίωξη για την απάνθρωπη και βασανιστική θανάτωση του σκυλιού στο Μονοφάτσι θα βρεθούν οι δύο νεαροί ζωοκλέφτες οι οποίοι την περασμένη Πέμπτη κρέμασαν τον σκύλο που βρήκαν σε στάνη, όταν μπήκαν για να κλέχουν ζώα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό, καθώς οι νεαροί, 26 και 21 χρόνων αντίστοιχα, πέρασαν ένα σκοινί στο λαιμό του σκυλιού, το κρέμασαν από μια σιδερένια δοκό και έμειναν να το παρακολουθούν με σαδισμό να σπαρταράει ξεψυχώντας.

Σε βάρος των δύο επιβλήθηκε βαρύτατο πρόστιμο που ξεπερνά τις 50.000 ευρώ, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διαβιβαστεί η δικογραφία που αφορά και σε κακουργηματική δίωξη για τη θανάτωση του σκυλιού.

Οι δύο νεαροί εξακολουθούν να κρύβονται.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 18ης Ιανουαρίου οι δράστες εισήλθαν σε ποιμνιοστάσιο σε περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και αφαίρεσαν δύο αίγες, πέντε μεταλλικές σκάφες (ταΐστρες) και στη συνέχεια κακοποίησαν θανάσιμα το σκυλί που βρισκόταν στον χώρο.

Με βάση τα όσα περιγράφουν αστυνομικοί κύκλοι, ο ένας εκ των δραστών, ο 26χρονος, πλησίασε το σκυλί, του πέρασε από το λαιμό ένα σχοινί και το κρέμασε από τη σιδερένια δοκό. Εκείνο σπαρταράει όσο ξεψυχά και ένα άλλο σκυλάκι κλαίει από κάτω ακριβώς. Οι σπαρακτικές αυτές στιγμές καταγράφηκαν από την κάμερα που είχε τοποθετήσει ο ιδιοκτήτης του ποιμνιοστασίου.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Αρχανών-Αστερουσίων εντόπισαν τους δράστες, τους ταυτοποίησαν, όμως έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Τροχαίο: Σκοτώθηκαν 15χρονη και 23χρονος, τραυματίας ο οδηγός

ΟΑΚΑ - Παναθηναϊκός: φίλαθλος πέθανε την ώρα του ντέρμπι

Κηδεία - Χάρης Κωστόπουλος: Θλίψη στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)