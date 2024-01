Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα - Ενδοοικογενειακή βία: Χτυπημένη γυναίκα κατέρρευσε στη μέση του δρόμου

Τι επίθεση είχε προηγηθεί εκ μέρους του συντρόφου της, όπως εξομολογήθηκε στη συνέχεια η γυναίκα.

Ο εντοπισμός μιας γυναίκας στη μέση κεντρικού δρόμου στη Λάρισα, με τραύμα στο κεφάλι στάθηκε αφορμή για να αποκαλυφθεί, ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Συγκεκριμένα το βράδυ της Δευτέρας, στη Λάρισα περαστικοί εντόπισαν πεσμένη στο οδόστρωμα μια 42χρονη γυναίκα, η οποία έφερε σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι το περιστατικό συνδέεται με ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Λάρισας onlarisa.gr προτού βρεθεί η τραυματισμένη γυναίκα στη μέση του δρόμου, είχε προηγηθεί καυγάς με τον 68χρονο σύντροφό της ο οποίος φέρεται να την χτύπησε με καρέκλα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η γυναίκα βγήκε στο δρόμο, ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και τρομοκρατημένη εξαιτίας του ξύλου από το σύντροφό της, έτσι λίγο αργότερα κατέρρευσε στο δρόμο και χτύπησε στο κεφάλι.

