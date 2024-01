Εύβοια

Έγκλημα στη Χαλκίδα - Κηδεία 43χρονου: ανείπωτη θλίψη για τον ξυλουργό (εικόνες)

Βαρύ το κλίμα στο "τελευταίο αντίο" του 43χρονου ξυλουργού που δολοφονήθηκε από την 39χρονη στην Χαλκίδα.

Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιείται η εξόδιος ακολουθία του 43χρονου ξυλουργού που δολοφονήθηκε το Σάββατο (20/1) στη Χαλκίδα, όταν 39χρονη γυναίκα, του επιτέθηκε και τον μαχαίρωσε.

Πλήθος κόσμου βρίσκεται από νωρίς στον ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου στα Λουκίσσια, για να αποχαιρετήσει τον άτυχο άνδρα που δολοφονήθηκε από την 39χρονη στη Χαλκίδα, όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Εύβοια, Λάζος Μαντικός.

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του 43χρονου με το σοκ της να μην μπορεί να ξεπεραστεί, καθώς το άγριο έγκλημα συνέβη μπροστά στα μάτια της.

Η μητέρα του 43χρονου έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενη από τους συγγενείς.

Το χρονικό

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο 43χρονος έφυγε για να πάει στη δουλειά του, υπό το βλέμμα της συζύγου του που τον χαιρετούσε από το μπαλκόνι. Βίντεο από τοπικό μέσο δείχνει τον 43χρονο να βγαίνει από την είσοδο της κατοικίας του.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ήταν η σύζυγος που κάλεσε την άμεση δράση, λέγοντας «μια γυναίκα μαχαιρώνει τον άντρα μου». Ενα λεπτό αργότερα η αστυνομία δέχθηκε εκ νέου κλήση από άλλη γυναίκα η οποία ανέφερε ότι μια γυναίκα μαχαιρώνει έναν άνδρα, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, κοντά στο 4ο Γυμνάσιο Χαλκίδας.

Οταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν το θύμα σε εμβρυακή στάση φέροντας μαχαίρι στην αριστερή ωμοπλάτη και με αίματα στο σώμα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο ιατρός του οποίου διαπίστωσε τον θάνατο του 43χρονου άνδρα.

Λίγο πιο μακριά από το σημείο της δολοφονίας βρέθηκε άλλο μαχαίρι με κηλίδες αίματος. Η αστυνομία προχώρησε άμεσα στη σύλληψη της 38χρονης, η οποία βρισκόταν στο σημείο γεμάτη με αίματα στα ρούχα.

Η 39χρονη μίλησε για πρώτη φορά μετά το έγκλημα στον ΑΝΤ1 και στο "Πρωινό" και ανέφερε πως "οι γονείς μου παρανόησαν αυτά που τους είπα. Ποτέ δεν μίλησα για βιασμό, τους μίλησα απλά για ένα σημαντικό περιστατικό που συνέβη πριν 15χρόνια".

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο αδελφός του θύματος, τονίζοντας ότι η οικογένεια του δεν έχει βιαστές ούτε δολοφόνους, λέγοντας χαρακτηριστικά ό,τι «είναι η κηδεία του αδερφού μου σήμερα. Από αυτά που είπα κρατήστε μόνο αυτά που είπα, δεν ασχολούμαι με δολοφόνους. Ασχολούμαι μόνο με την οικογένεια τη δικιά μου, τη μνήμη του αδερφού μου και “βγήκα” απλά για να καταλάβουν όλοι ότι ο αδερφός μου και εγώ και η οικογένειά μου, είμαστε αυτοί που είμαστε και όχι βιαστές και δολοφόνοι…».

Δεν υπήρχε ουδέποτε δεσμός μεταξύ της κατηγορουμένης και του 43χρόνου ξυλουργού, τον οποίο δολοφόνησε με πολλαπλές μαχαιριές, όπως υποστήριξε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Αθανάσιος Τάρτης, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος της στυγερής δολοφονίας και προσωπικός φίλος του άτυχου άνδρα, συμπληρώνοντας ότι το αίτιο του εγκλήματος πρέπει να αναζητηθεί στην κακοποίηση από τον σύζυγο της, που φέρεται να υφίστατο η 39χρονη τα τελευταία χρόνια.

Αύριο Τετάρτη η 39χρονη θα πάει στον ανακριτή και στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί για την δολοφονία του 43χρονου ξυλουργού στη Χαλκίδα.

