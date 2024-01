Υγεία - Περιβάλλον

Ξάνθη: Καταγγελία ότι εκατοντάδες σκυλιά ζουν σε χωματερή (βίντεο)

Τι λέει φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Τι απαντούν ο Δήμος, αλλά και η Γενική Γραμματέας Ζώων Συντροφιάς.

Σε χωματερή έξω από την πόλη της Ξάνθης και σε άθλιες συνθήκες ζουν εκατοντάδες σκυλιά σύμφωνα με καταγγελία φιλοζωικής οργάνωσης της περιοχής. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα ζώα βρίσκονται λίγο έξω από την Ξάνθη, σε χώρο όπου ήταν ο παλιός ΧΥΤΑ, και η εικόνα που επικρατεί είναι τραγική. Στον χώρο υπάρχουν εκατοντάδες σκυλιά τα οποία ζουν εκεί σε άθλιες συνθήκες.

Η Μάρσα Δημοπούλου, ειδική γραμματέας για την προστασία των ζώων συντροφιάς μίλησε στο σταθμό για την κατάσταση.

«Γνωρίζουμε το θέμα. Αυτό που κάνουμε είναι αυτό που καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει κάνει ποτέ. Καμία κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα των ζώων εδώ και πολλά χρόνια. Εδώ και 1,5 χρόνο η Ειδική Γραμματεία προσπαθεί να βάλει τάξη σε αυτό που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια στη χωρά μας. Από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το συμβάν μεταβήκαμε στον χώρο, έγινε αυτοψία, μιλήσαμε με τους αρμόδιους δήμους, εκταμιεύθηκαν 30.000 ευρώ με τα οποία στειρώθηκαν, τσιπαρίστηκαν και εμβολιάστηκαν 150 ζώα, έγιναν εξετάσεις αίματος. Αυτά τα χρήματα τα έλαβε το φιλοζωικό σωματείο και προχώρησε σε συνεργασία με τους Δήμους και προχώρησε στη διαχείριση του προγράμματος. Έγινε συνεργασία με τους κτηνίατρους, με το φιλοζωικό σωματείο και τον δήμο Ξάνθης», είπε αρχικά.

«Σε δεύτερη φάση, με ενέργειες της Ειδικής Γραμματείας, δυο μεγάλοι βρετανικοί οργανισμοί βοήθησαν για να στειρωθούν αλλά 150 ζώα. [...] Στειρώθηκαν άλλα 160 ζώα με τη βοήθεια φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων του εξωτερικού. Τα ζώα μετέβησαν εκεί γιατί προφανώς στο παρελθόν δεν έβρισκαν να φάνε. Μέσα στα όρια των Δήμων, έχουν οι Δήμοι δικαίωμα να επανατοποθετούν τα ζώα», συμπλήρωσε η κ. Δημοπούλου.

Σύμφωνα με την κ. Δημοπούλου, «Όταν επικοινώνησε η κ. Ζαφειριάδου μαζί μας μας κατέθεσε μία πρόταση. Αυτά τα ποσά βγήκαν βάσει αυτής της πρότασης. Το κράτος προσπαθεί να είναι στο πρόβλημα καθημερινά. Οι Δήμοι σε συνεργασία με την κ. Ζαφειριάδου το αποφάσισαν από κοινού».

