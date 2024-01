Μαγνησία

Bόλος - Επίθεση σκύλων: Μαθητής ξεκίνησε για το σχολείο και βρέθηκε στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τραύματα που προκάλεσε η αγέλη σκύλων στον μαθητή. Σε βαρος ποιου ενδέχεται να κινήσουν διαδικασίες οι γονείς.

-

Ξεκίνησε με το ποδήλατό του την καθιερωμένη διαδρομή προς το σχολείο, αντί όμως για μάθημα κατέληξε στο Νοσοκομείο. Ο λόγος για μαθητή του 1ου ΕΠΑΛ Ν. Ιωνίας, ο οποίος δέχθηκε το πρωί της Δευτέρας επίθεση από αγέλη αδέσποτων, λίγα μέτρα μακριά από το σχολείο του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες το πρωί. Ο μαθητής κινούταν με το ποδήλατό του στο σχολείο, προκειμένου να παρακολουθήσει τα μαθήματά του. Όταν πήρε την ανηφόρα για το σχολείο που βρίσκεται στη συνοικία του Φυτόκου, τα σκυλιά του επιτέθηκαν και τον δάγκωσαν στη γάμπα του αριστερού ποδιού.

Ο μαθητής τραυματισμένο έφθασε στο σχολείο και από εκεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι γονείς του ενημέρωσαν τον δήμο για το συμβάν ενώ δεν αποκλείεται να κινήσουν διαδικασίες σε βάρος του δήμου.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πρέβεζα: πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο μέσα στον κόσμο (εικόνες)

Echo: Ο σκύλος που βρήκε το Μπάμπη βραβεύεται από τη Φιλοζωική (εικόνες)

ΟΑΚΑ - Παναθηναϊκός: φίλαθλος πέθανε την ώρα του ντέρμπι