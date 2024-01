Αχαΐα

Πάτρα: Εξαφάνιση ανήλικης - Συναγερμός στις αρχές

Από πού εξαφανίστηκε το κορίτσι και ποια ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησε με την οικογένειά της

Αγωνία για την τύχη ενός 12χρονου κοριτσιού επικρατεί στην Πάτρα, τα ίχνη της οποία έχουν χαθεί από το μεσημέρι.

Η αστυνομία, προχωρά σε εκτεταμένες αναζητήσεις του κοριτσιού από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24.news, το κοριτσάκι δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι του γεγονός που έχει προκαλέσει συναγερμό στις Αρχές και φυσικά στην οικογένειά του.

Όπως έγινε γνωστό το κορίτσι έχει ξανθά μαλλιά και φοράει μαύρα ρούχα και άσπρα αθλητικά παπούτσια ενώ έχει ύψος 1,60μ.

