Ρόδος: 80χρονος κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης εγγονής του

Ο ηλικιωμένος καταγγέλει σκευωρία εκ μέρους της θείας του παιδιού

Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμιση τελεσθείσα δημοσίως και κατ’ εξακολούθηση παραπέμπεται με απευθείας κλήση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου ένας 80χρονος σήμερα παππούς κατηγορούμενος, σε δικογραφία που εκκρεμεί ενώπιον του τακτικού Ανακριτή, για την κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του!

Η υπόθεση που είχε προκαλέσει πανελλήνιο σάλο αναμένεται ως προς το δεύτερο σκέλος, που αποτελεί και την ουσία της, να ξεκαθαρίσει ενώπιον του Ανακριτή.

Μετά από εξέταση του παιδιού, διενεργήθηκαν με παραγγελία της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου στον Πταισματοδίκη Ρόδου, πραγματογνωμοσύνες από παιδοψυχολόγους, παιδίατρους και κοινωνική λειτουργό.

Η δικογραφία υποβλήθηκε εκ νέου στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών η οποία άσκησε διώξεις στον παππού του παιδιού για:

Βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Γενετήσιες πράξεις κατ’ εξακολούθηση, με ανήλικη που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Κατάχρηση ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις κατ’ εξακολούθηση.

Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση.

Ο παππούς έχει αρνηθεί την τέλεση των αδικημάτων αυτών και εμμένει στα όσα είχε ομολογήσει η 50χρονη θεία του παιδιού, ότι δηλαδή έστησε μια σκευωρία προκειμένου να εξασφαλίσει ευτελές οικονομικό αντάλλαγμα και ότι με το δάκτυλο προκάλεσε την ρήξη του παρθενικού υμένα του κοριτσιού.

Στο πλαίσιο της ανακρίσεως πρόκειται να διευκρινισθούν εξάλλου τα όσα κατήγγειλε εις βάρος του 80χρονου, μια 52χρονη σήμερα, ομογενής από τις Η.Π.Α., που διατείνεται ότι τη βίασε σε μικρή ηλικία και τα οποία προσέδωσαν νέα διάσταση στην υπόθεση.

Παρότι τα καταγγελλόμενα από την 52χρονη αδικήματα έχουν πλέον παραγραφεί, η κατάθεσή της είναι εξαιρετικά επιβαρυντική και έρχεται να δημιουργήσει εύλογα ερωτηματικά που χρήζουν εξηγήσεων στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται.

Την 23η Οκτωβρίου 2021 στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου εμφανίστηκε μια 52χρονη ομογενής από τις Η.Π.Α. και εξέφρασε σε ένορκη κατάθεση την επιθυμία της να γνωστοποιήσει στις αρχές κάποια γεγονότα που μπορεί, όπως τόνισε, να βοηθήσουν στην αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με την υπόθεση της κακοποίησης της οκτάχρονης στη Ρόδο.

Επεσήμανε ότι δεν γνωρίζει το όνομά της αλλά γνωρίζει τη μητέρα της, υιοθετημένη κόρη του 80χρονου.Πρόσθεσε ότι έχει φύγει από τη Ρόδο το 1995 και δεν έχει πλέον επαφή με την οικογένεια του 80χρονου, αλλ’ ότι τα όσα καταθέτει τα έχει αναφέρει και σε επιστολή που απέστειλε με ταχυμεταφορική εταιρεία στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου το έτος 2013. Διατείνεται ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης του παππού, στο διάστημα των ετών 1978 – 1982 τουλάχιστον 10 φορές. Σε ό,τι αφορά στην εγγονή του από την ιατροδικαστική εξέταση και την εξέταση γυναικολόγου προέκυψε ότι το παιδί είχε φλεγμονή και είχε υποστεί μερική ρήξη του παρθενικού του υμένα.

Αποκλείστηκε εξάλλου να έχει υποστεί παρά φύση βιασμό από διαδοχικές εξετάσεις και ουσιαστικά «διαψεύστηκε» ακατάληπτη περιγραφή του παιδιού, με νοητική στέρηση, σύμφωνα με την οποία ο παππούς της έβαλε κάτι που περιγράφει σαν μαχαίρι.

Ο ιατροδικαστής στην τελευταία του έκθεση πιθανολογεί σφόδρα ότι η διακόρευση του παιδιού προήλθε από δάκτυλο, μετά και την ομολογία της 50χρονης θείας. Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η θεία του παιδιού έχει ομολογήσει ότι επεδίωξε, εξαπατώντας τη μητέρα, να εξασφαλίσει χρήματα από την ίδια και τον παππού (200 και 500 ευρώ αντίστοιχα).

Από εκεί και πέρα ο 80χρονος με το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε εις βάρος του και με το οποίο παραπέμφθηκε σε δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου φέρεται να συκοφάντησε την ομογενή από τις ΗΠΑ που τον κατήγγειλε.

Μετά την κατάθεση της εγκαλούσας, στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης τελέσεως από τον κατηγορούμενο γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης εγγονής του, στην οποία κατάθεση η εγκαλούσα ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είχε κακοποιήσει και την ίδια όταν ήταν ανήλικη, ο κατηγορούμενος μέσω δηλώσεών του σε ενημερωτικές εκπομπές, αλλά και δηλώσεών του σε εφημερίδα, ισχυρίστηκε δημοσίως ενώπιον τρίτων, ήτοι ενώπιον αορίστου αριθμού τηλεθεατών των παρακάτω αναφερόμενων τηλεοπτικών εκπομπών αλλά και αναγνωστών, για την εγκαλούσα, ότι δεν την γνωρίζει, ότι αυτή προέβη στην ανωτέρω κατάθεση για προσωπικό όφελος προκειμένου να αποκομίσει κέρδος ένεκα οικογενειακών κτηματικών διαφορών ότι έχει καταχραστεί την οικονομική της περιουσία, ότι έχει κάνει πλαστογραφίες, ότι θέλει χρήματα και στην κατάθεσή της αναφορικά με την σε βάρος της κακοποίηση από αυτόν κατά τον χρόνο της ανηλικότητάς της για να τον εκβιάσει

Τα ανωτέρω γεγονότα, όμως, τα οποία ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος ενώπιον τρίτων, ήτοι ενώπιον αόριστου αριθμού ακροατών τηλεοπτικών εκπομπών καθώς και αορίστου αριθμού αναγνωστών εφημερίδας, ήταν ψευδή, και μπορούσαν να τρώσουν την τιμή και την κοινωνική υπόληψη της εγκαλούσας, αφού η αλήθεια ήταν ότι η εγκαλούσα ουδέποτε είχε προβεί στις προαναφερθείσες ενέργειες, ούτε είχε επιδείξει τέτοια συμπεριφορά, και ειδικότερα ο κατηγορούμενος γνώριζε την εγκαλούσα, η τελευταία δεν είχε προβεί στην κατάθεσή της προκειμένου να αποσπάσει χρήματα και να εκβιάσει τον κατηγορούμενο, αλλά επειδή ήταν αλήθεια, δεν είχε καταχραστεί την οικογενειακή της περιουσία ούτε είχε προβεί σε πλαστογραφίες. Ο δε κατηγορούμενος τελούσε σε γνώση του ψεύδους των ισχυρισμών του.



