Εύβοια

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Αδερφός 43χρονου: Δεν θέλουμε εκδίκηση, θέλουμε πίσω τον Σάκη, αλλά... (βίντεο)

Συγκλονίζει η περιγραφή στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Το Πρωινό" για το έγκλημα ανήμερα των γενεθλίων του και την αντίδραση της μητέρας τους. Τι λέει για την 39χρονη δράστιδα και τα αίτια της δολοφονίας.

Μία συγκλονιστική κατάθεση ψυχής έκανε το πρωί της Τετάρτης στο "Πρωινό" ο αδερφός του 43χρονου θύματος από το έγκλημα στην Χαλκίδα.

"Την ημέρα που έμαθα για την δολοφονία του ήταν η μέρα των γενεθλίων μου, όμως για ένα περίεργο λόγο είχα κλειστό το κινητό μου. Όταν ξύπνησα είδα την γυναίκα μου να μιλά στο τηλέφωνο και να είναι σχεδόν λιπόθυμη" ενώ όπως αποκάλυψε "όταν με κάλεσε η μητέρα μου και με ρώτησε που είναι ο αδερφός μου, της είπα πως τον σκότωσαν και ειλικρινά σας μιλάω, αυτή την κραυγή που άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, να μην το ακούσει ποτέ κανείς από την μάνα του".

Πολύ συγκινημένος ανέφερε πως "εμείς δεν είμαστε δολοφόνοι και δεν θέλουμε εκδίκηση. Εμείς θέλουμε πίσω τον Σάκη, αλλά δεν μπορούμε να τον έχουμε" , και συνέχισε λέγοντας πως "η μάνα μας πλέον είναι νεκρή. Δεν μας νοιάζει ο λόγος που όπλισε το χέρι της 39χρονης, αλλά το αποτέλεσμα".





Απολογείται η 39χρονη

Στα δικαστήρια της Χαλκίδας, οδηγήθηκε η 39χρονη που σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τον 43χρονο ξυλουργό, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Οι Αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους στα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστιδος ελπίζοντας ότι τυχόν μηνύματα που είχαν ανταλλάξει θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Στην 39χρονη έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Την κακοποιούσε ο σύζυγός της

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος και προσωπικός φίλος του 43χρονου, Αθανάσιος Τάρτης, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ουδέποτε δεσμός μεταξύ της κατηγορουμένης και του θύματος και τονίζει ότι το αίτιο του εγκλήματος πρέπει να αναζητηθεί στην κακοποίηση από τον σύζυγο της, που φέρεται να υφίστατο τα τελευταία χρόνια.

«Τίποτα δεν την βασάνιζε 15 χρόνια, τίποτα απολύτως. Είναι μια δικαιολογία που εφευρέθηκε για να καλύψει την πράξη της. Τα σενάρια δημιουργούνται για να καλύψουν τα αδικαιολόγητα. Ουδέποτε υπήρξε δεσμός ούτε σχέση του θύματος με την 39χρονη» είχε δηλώσει ο κ. Τάρτης στον ΑΝΤ1.

Τι αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία της

Σύμφωνα με το "Πρωινό" η 39χρονη αναμένεται να υποστηρίξει τα εξής:

είχε πολλές τύψεις για την συνεύρεση πριν 15χρόνια με το θύμα

δεχόταν πίεση από τον άντρα της, λόγω ζήλειας

η πίστη της την έκανε να νιώθει "ατιμασμένη"

επίσης θα αναφέρει στην απολογία της πως έπρεπε να ζητήσει νωρίτερα ψυχολογική υποστήριξη

