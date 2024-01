Χανιά

Χανιά: Ανατίναξαν αυτοκίνητο αστυνομικού με δυναμίτη (εικόνες)

Στο όχημα μέσα βρέθηκε δυναμίτιδα με βραδύκαυστο φυτίλι ενάμιση μέτρου, η οποία ήταν εκείνη που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, όταν ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη που σήκωσε τους κατοίκους από τα κρεβάτια τους.

Ήταν λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα όταν ένα αυτοκίνητο στην οδό Στεφάνου Λεκανίδη, εξερράγη προκαλώντας πανικό στη γειτονιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το όχημα, το χρησιμοποιούσε αστυνομικός που εργάζεται στα Χανιά. Στο όχημα μέσα βρέθηκε δυναμίτιδα με βραδύκαυστο φυτίλι ενάμιση μέτρου, η οποία ήταν εκείνη που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη.

Από την έκρηξη, δεν προκλήθηκε τραυματισμός παρά μόνο ζημιές στις δύο μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούσε ο Αστυνομικός.

Η Αστυνομία, διενεργεί έρευνες για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του συμβάντος.

Πηγή: zarpanews.gr

