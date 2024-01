Εύβοια

Έγκλημα στη Χαλκίδα: Προφυλακίστηκε η 39χρονη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι μάρτυρας «κλειδί» είναι ο σύζυγός της. Το χρονικό του εγκλήματος

-

Προφυλακίστηκε η 39χρονη μετά την απολογία της στον ανακριτή για την δολοφονία του ξυλουργού στην Χαλκίδα.

Η ίδια δήλωσε μετανιωμένη για την πράξη της και ζητά συγνώμη από την οικογένεια του εκλιπόντα.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι μάρτυρας «κλειδί» είναι ο σύζυγός της, ο οποίος από την πρώτη στιγμή – όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες – γνώριζε τη σχέση, όποια και εάν ήταν αυτή, του θύματος και της δράστιδος.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου (20/01), στη μέση του δρόμου στο κέντρο της Χαλκίδας, όταν η 39χρονη γυναίκα επιτέθηκε στον 43χρονο, την στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητό του και τον μαχαίρωσε απανωτές φορές με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Το περιστατικό έγινε έξω από το σπίτι του θύματος, την στιγμή που αποχωρούσε για την εργασία του. Ο 43χρονος επιχείρησε να διαφύγει, η 39χρονη όμως συνέχιζε να τον μαχαιρώνει μέχρι που τον σκότωσε. Βρέθηκε νεκρός με το μαχαίρι καρφωμένο στην αριστερή του ωμοπλάτη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε άμεσα στο σημείο. Δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο του θύματος, έξω από την πόρτα του οδηγού βρέθηκε και δεύτερο μαχαίρι με κηλίδες αίματος.

Τα ίχνη του αίματος είναι εμφανή στο αυτοκίνητο του θύματος, όπου του επιτέθηκε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, για πρώτη φορά η 39χρονη. Η ίδια παρέμεινε στο σημείο, έχοντας αίματα στα ρούχα της. Η δολοφονία εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου του 43χρονου, η οποία είδε τον φόνο από το μπαλκόνι της οικίας του ζευγαριού.





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαία σε Βούλα - Ομόνοια: 4 νεκροί μέσα σε λίγες ώρες (εικόνες)

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Αδερφός 43χρονου: Δεν θέλουμε εκδίκηση, θέλουμε πίσω τον Σάκη, αλλά... (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Άνθιμος: Βουλευτές ζητούν βοήθεια από την Εκκλησία, γιατί “βιάζεται” η συνείδηση τους (βίντεο)